Tiyatroda bir yol hikayesi

Usta yazar Mustafa Kutlu'nun "Mavi Kuş" eserinden aynı isimle uyarlanan oyun tiyatroseverlerle buluşacak. Oyun, Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi'nde bugün ilk kez sahnelenecek. Oyun, bozkırda uzak bir kasabada "Mavi Kuş" otobüsünde yolları kesişen bir grup yolcunun trene yetişmeye çalışırken yaşadıkları sürprizli bir yol hikayesini anlatıyor.

