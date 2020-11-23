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23 Kasım 2020 Pazartesi 23:09 | Son Güncelleme:

Tiyatroda bir yol hikayesi

Tiyatroda bir yol hikayesi

Mustafa Kutlu'nun "Mavi Kuş" eserinden aynı isimle uyarlanan oyun tiyatroseverlerle buluşacak.

Usta yazar Mustafa Kutlu'nun "Mavi Kuş" eserinden aynı isimle uyarlanan oyun tiyatroseverlerle buluşacak. Oyun, Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi'nde bugün ilk kez sahnelenecek. Oyun, bozkırda uzak bir kasabada "Mavi Kuş" otobüsünde yolları kesişen bir grup yolcunun trene yetişmeye çalışırken yaşadıkları sürprizli bir yol hikayesini anlatıyor.

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