Tiyatroculardan pandemi açıklaması: Bakan Ersoy'a teşekkür ederiz

Yaklaşık 32 yıldır faaliyet gösteren TO-DER Tiyatro Oyuncuları Derneği yönetimi pandemiye dair tiyatrocular adına açıklama yaptı. Dernek adına konuşan dernek başkanı İsmail Yeşilbağ pandemi sürecinin alışılagelmiş sezon anlayışının yanında tüm tiyatroculara farklı bir deneyim yaşattığını belirtti. Bu süreçte özel tiyatrolara örnek olarak perde açarak özel tiyatroların önünü açtığı için devlet tiyatrolarına, yapılan destekler içinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a teşekkürlerini iletti.

Tüm Tiyatrocular İçin Farklı Bir Sezon Oldu!

TO-DER üyelerinin yaş ortalamasının 40’ın üzerinde olduğunu ve genelde en az 20 yıldır tiyatro yapan 40 yaş üstü ustaların bulunduğunu belirten Yeşilbağ, ‘’Bu yaşımızda çok farklı bir deneyim ve sezon yaşadık’’ dedi.

Geçen sene yerel seçimlerden olumsuz etkilenen tiyatronun, bu sene pandemi ile durma noktasına geldiği hatırlatan Yeşilbağ ‘’Devlet tiyatrolarının perde açarak örnek olmasıyla özel tiyatrolar da perdelerini açabilme imkanı buldu. Ayrıca kültür bakanımız Ersoy’un dijital arşiv, özel tiyatro teşviki, sesli oyun gibi projeler açıklamasıyla tiyatro adeta can suyuna kavuşarak içine düşeceği buhranı ertelemiş oldu’’ diyen Yeşibağ, hem bakanlığımıza hem de devlet tiyatroları genel müdür Mustafa Kurt’a TO-DER olarak tüm sanatçılarımız adına teşekkür ederiz’’ dedi.

Açıklamada, Pandemi sürecinde tiyatro sanatçılarının bir çıkış kapısının da dizi-sinema sektörü olduğu belirtildi. Sanatçıların bu dönemi dizi-sinema projeleriyle değerlendirdiği bilgisi verildi.