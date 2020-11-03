03 Kasım 2020 Salı 21:54 | Son Güncelleme:
Tiyatro ve sinema salonları için yeni Sertifikasyon Programı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, koronavirüs ile mücadele kapsamında tiyatro ve sinema salonları için Sertifikasyon Programı uygulanacağını bildirdi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tiyatrolara desteği 3.5 kat artırdıklarını belirterek, “Bakanlıkça desteklenen herkesin faaliyet kolunda tiyatro bulunmaktadır. Önemli olan tiyatro faaliyetinin olup olmamasıdır. Ali Poyrazoğlu, Mert Fırat, Erdal Beşikçioğlu destek aldılar. Tiyatro, sinema salonları açık” dedi.