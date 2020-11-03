Tiyatro ve sinema salonları için yeni Sertifikasyon Programı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tiyatrolara desteği 3.5 kat artırdıklarını belirterek, “Bakanlıkça desteklenen herkesin faaliyet kolunda tiyatro bulunmaktadır. Önemli olan tiyatro faaliyetinin olup olmamasıdır. Ali Poyrazoğlu, Mert Fırat, Erdal Beşikçioğlu destek aldılar. Tiyatro, sinema salonları açık” dedi.