Tiyatro saatlerine yeni düzenleme

Devlet Tiyatroları tarafından yapılan açıklamada “Yerleşik ve turne sahnelerimizde cumartesi günleri saat 19.30’da başlayacak olan gösterimlerimizin başlama saatleri, yarından itibaren yeni Kovid-19 tedbirleri nedeniyle 15.00’e alınmıştır” denildi.

