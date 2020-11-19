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19 Kasım 2020 Perşembe 22:48 | Son Güncelleme:

Tiyatro saatlerine yeni düzenleme

Tiyatro saatlerine yeni düzenleme

Koronavirüs tedbirleri kapsamında il genelinde uygulanacak hafta sonları 10.00-20.00 saatleri dışındaki sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı Devlet Tiyatroları cumartesi gösterimlerinin saatlerini değiştirdiğini açıkladı.

Devlet Tiyatroları tarafından yapılan açıklamada “Yerleşik ve turne sahnelerimizde cumartesi günleri saat 19.30’da başlayacak olan gösterimlerimizin başlama saatleri, yarından itibaren yeni Kovid-19 tedbirleri nedeniyle 15.00’e alınmıştır” denildi. 

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