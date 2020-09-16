16 Eylül 2020 Çarşamba 00:35 | Son Güncelleme:
Tiyatro gösterimleri ile opera ve bale temsilleri il hıfzıssıhha kurullarının kararları dışına alındı
AA
Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tiyatro gösterimleri ile opera ve bale temsillerinin il hıfzıssıhha kurullarının kararları dışına alındığı bildirildi.
Tiyatro gösterimleri ile opera ve bale temsillerinin il hıfzıssıhha kurullarının kararları dışına alındığı bildirildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İçişleri ve Sağlık Bakanlıklarımız ile yaptığımız değerlendirmeler neticesinde açık ve kapalı alanlarda sahnelenecek tüm tiyatro gösterimleri ile opera ve bale temsilleri Bakanlığımızca 23.06.2020 tarihinde yayımlanan 'Kültür ve Sanat Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci Genelgesi'ndeki kurallara uyulmak koşulu ile il hıfzıssıhha kurullarınca alınan kararların kapsamı dışına alınmıştır."