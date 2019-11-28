The Irıshman filmi konusu ne, oyuncuları kimler? The Irıshman IMDB puanı kaç?
Başrollerini Robert De Niro, Al Pacino ve Joe Pesci’nin paylaştığı The Irıshman filmi 27 Kasım Çarşamba günü Netflix platformunda yayınlandı. Martin Scorsese yönetmenliğinde çekilen film bir mafya tetikçisi olan Fran Sheeran’ın hayatını anlatıyor. İrlandalı lakabıyla anılan Sheeran kötü işlere bulaşmış bir memurdur. Peki, The Irıshman filmi konusu ne, oyuncuları kimler? The Irıshman IMDB puanı kaç? İşte yanıtı…
Hollywood’un eski topraklarının bir arada toplandığı The Irıshman filmi 27 Kasım Çarşamba günü Netflix’de yayınlandı. Al Pacino, Robert De Niro, Joe Pesci, Harvey Keitel gibi isimlerin yer aldığı The Irıshman (İrlandalı) filmi yönetmen koltuğunda Martin Scorsese oturuyor. Dünya üzerinde büyük ses getiren başarılı yapım Fran Sheeran isimli İrlandalı bir memurun Bufalino suç örgütü adına yaptığı işleri anlatıyor. Filmde aynı zamanda Amerikan tarihinin en gizemli suç olaylarından biri olan işçi lideri Jimmy Hoffa'nın ortadan kayboluşuna da değiniliyor. İşte The Irıshman filmi konusu, oyuncuları ve IMDB puanı
THE IRISHMAN KONUSU NE?
The Irishman, bir mafya tetikçisi olan Frank She-eran’ın hayatına odaklanıyor. II. Dünya Savaşı'nda görev almış eski bir asker olan Frank Sheeran, yıllar boyu Bufalino suç örgütü için çalışmıştır. Birçok ünlü isim için dolandırıcılık, tetikçilik yapan ve ‘İrlandalı’ lakabı ile anılan Sheeran, aynı zamanda işçi sendikası memurudur. Frank Sheeran’ın hayatından kesitlerin sunulduğu filmde, Amerikan tarihinin en gizemli suç olaylarından biri olan işçi lideri Jimmy Hoffa'nın ortadan kayboluşuna da değiniliyor
THE IRISHMAN IMDB PUANI KAÇ?
The Irıshman filminin IMDB puanı filmi izlemek isteyenler tarafından merak ediliyor. Film IMDB’de 8,6 gibi yüksek bir puana sahip.
THE IRISHMAN OYUNCULARI
Robert De Niro Rolü : Frank "The Irishman" Sheeran
Al Pacino Rolü : Jimmy Hoffa
Joe Pesci Rolü : Russell Bufalino
Harvey Keitel Rolü : Angelo Bruno
Bobby Cannavale Rolü : Felix "Skinny Razor" DiTullio
Ray Romano Rolü : Bill Bufalino
Stephen Graham Rolü : Anthony Provenzano
Anna Paquin Rolü : Peggy Sheeran
Sebastian Maniscalco Rolü : Joseph "Crazy Joe" Gallo
Jesse Plemons Rolü : Chuckie O'Brien
Domenick Lombardozzi Rolü : Anthony Salerno
Jack Huston Rolü : Robert F. Kennedy
Welker White Rolü : Josephine Hoffa
Kathrine Narducci Rolü : Carrie Bufalino
Aleksa Palladino Rolü : Mary Sheeran
Paul Ben-Victor Rolü : Jake Gottlieb
Craig Vincent Rolü : Ed Partin
Larry Romano Rolü : Phil Testa