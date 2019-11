The Irıshman filmi konusu ne, oyuncuları kimler? The Irıshman IMDB puanı kaç?

Hollywood’un eski topraklarının bir arada toplandığı The Irıshman filmi 27 Kasım Çarşamba günü Netflix’de yayınlandı. Al Pacino, Robert De Niro, Joe Pesci, Harvey Keitel gibi isimlerin yer aldığı The Irıshman (İrlandalı) filmi yönetmen koltuğunda Martin Scorsese oturuyor. Dünya üzerinde büyük ses getiren başarılı yapım Fran Sheeran isimli İrlandalı bir memurun Bufalino suç örgütü adına yaptığı işleri anlatıyor. Filmde aynı zamanda Amerikan tarihinin en gizemli suç olaylarından biri olan işçi lideri Jimmy Hoffa'nın ortadan kayboluşuna da değiniliyor. İşte The Irıshman filmi konusu, oyuncuları ve IMDB puanı

THE IRISHMAN KONUSU NE?

The Irishman, bir mafya tetikçisi olan Frank She-eran’ın hayatına odaklanıyor. II. Dünya Savaşı'nda görev almış eski bir asker olan Frank Sheeran, yıllar boyu Bufalino suç örgütü için çalışmıştır. Birçok ünlü isim için dolandırıcılık, tetikçilik yapan ve ‘İrlandalı’ lakabı ile anılan Sheeran, aynı zamanda işçi sendikası memurudur. Frank Sheeran’ın hayatından kesitlerin sunulduğu filmde, Amerikan tarihinin en gizemli suç olaylarından biri olan işçi lideri Jimmy Hoffa'nın ortadan kayboluşuna da değiniliyor

THE IRISHMAN IMDB PUANI KAÇ?

The Irıshman filminin IMDB puanı filmi izlemek isteyenler tarafından merak ediliyor. Film IMDB’de 8,6 gibi yüksek bir puana sahip.

THE IRISHMAN OYUNCULARI

Robert De Niro Rolü : Frank "The Irishman" Sheeran

Al Pacino Rolü : Jimmy Hoffa

Joe Pesci Rolü : Russell Bufalino

Harvey Keitel Rolü : Angelo Bruno

Bobby Cannavale Rolü : Felix "Skinny Razor" DiTullio

Ray Romano Rolü : Bill Bufalino

Stephen Graham Rolü : Anthony Provenzano

Anna Paquin Rolü : Peggy Sheeran

Sebastian Maniscalco Rolü : Joseph "Crazy Joe" Gallo

Jesse Plemons Rolü : Chuckie O'Brien

Domenick Lombardozzi Rolü : Anthony Salerno

Jack Huston Rolü : Robert F. Kennedy

Welker White Rolü : Josephine Hoffa

Kathrine Narducci Rolü : Carrie Bufalino

Aleksa Palladino Rolü : Mary Sheeran

Paul Ben-Victor Rolü : Jake Gottlieb

Craig Vincent Rolü : Ed Partin

Larry Romano Rolü : Phil Testa