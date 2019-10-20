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  3. Terk edilen ABD üslerine Ruslar giriyor

Terk edilen ABD üslerine Ruslar giriyor

Terk edilen ABD üslerine Ruslar giriyor

Rus federal televizyonları için çalışan gazeteciler, Suriye’nin kuzeyindeki Halep’te ABD askerleri tarafından terk edilmiş olan bir üssü ziyaret ettiler.

Gazetecilere, Rus askeri polisi ile Suriye ordusunun özel kuvvetleri de eşlik etti. Üssün Münbiç’e yakın bir noktada yer aldığı belirtiliyor. Üs, Kürt güçlerin ABD liderliğindeki koalisyonun hava saldırılarıyla destekleyerek DEAŞ’ı bölgeden çıkardığı 2017’de kurulmuş. Rus gazeteci Oleg Blokhin de, Münbiç’te ABD tarafından boşaltılan al-Saida üssünden video paylaşmıştı.

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