Terk edilen ABD üslerine Ruslar giriyor

Gazetecilere, Rus askeri polisi ile Suriye ordusunun özel kuvvetleri de eşlik etti. Üssün Münbiç’e yakın bir noktada yer aldığı belirtiliyor. Üs, Kürt güçlerin ABD liderliğindeki koalisyonun hava saldırılarıyla destekleyerek DEAŞ’ı bölgeden çıkardığı 2017’de kurulmuş. Rus gazeteci Oleg Blokhin de, Münbiç’te ABD tarafından boşaltılan al-Saida üssünden video paylaşmıştı.