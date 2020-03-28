Teksas'ta bir kasabanın sıra dışı rahibi

İlk cilt Vaiz: Teksas Yolları’nı yayımladıktan sonra uzun süre ara verilen seri 2020 yılında art arda raflardaki yerini alan ciltlerle birlikte tekrar dikkatleri üzerine çekti. İthaki’nin Sandman ve Watchmen ile başladığı yeni çizgi roman kitaplığının tartışmasız en “sıradışı” üyesi Vaiz serisi. Okunması, incelenmesi ve tartışılması çetrefil bir eser.

Hıristiyan bir din adamının sorgulamalarına odaklanan Vaiz serisi, tıpkı Sandman ve Watchmen gibi, edebiyat dünyasında çizgi roman medyumunun aslında ne kadar önemli ve kaliteli olabileceğini, kendisinden sonraki eserleri nasıl etkilediğini gösteren bir örnek. IGN tarafından Swamp Thing (yazar: Alan Moore) ve Sandman’den sonra en etkileyici üçüncü çizgi roman serisi olarak anılırken başkahraman Jesse Custer, Empire dergisi tarafından hazırlanan En İyi Çizgi Roman Kahramanları dosyasında kendisine on birinci sırada yer bulmuştu. Kült serinin Y: Son Erkek ve Kara Kule gibi çizgi romanları birçok konuda etkilediği de bir gerçek.