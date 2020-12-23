Tarsus'ta kültür ve tarih yolculuğu

Tarsus’ta mevcut müzenin yenilenmesi çalışmaları kapsamında, 1954 – 2013 yılları arasında Adliye Binası olarak kullanılan yapı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen restorasyon ve teşhir-tanzim çalışmaları sonrası yeni “Tarsus Müzesi” olarak kullanılmak üzere dün hizmete açıldı.

11.5 MİLYON SANAL ZİYARETÇİ



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, açılış töreninde yaptığı konuşmada, hizmete giren müzelerde bütün modern altyapıyı inşa etmeye özen gösterdiklerini söyledi. Ersoy, sözlerine şöyle devam etti: “Önde gelen 32 müze ve ören yerimiz, sanal ortamda da gezilebilmektedir, sanalmuze.gov.tr web sayfası üzerinden sunduğumuz bu hizmet yaklaşık 11,5 milyon ziyaretçi rakamına ulaşmıştır.”

32 MİLYON 25 BİN TL’LİK YATIRIM



Müzenin yenilenmesi çalışmalarında detaylı restorasyon gerçekleştirdiklerini vurgulayan Ersoy, “Görsel ve işitsel sistemler ile desteklenen, görerek, hissederek, öğrenerek gerçekleşecek bir kültür ve tarih yolculuğu ziyaretçilerimizi bekliyor. 2 bin 23 eserin sergileneceği ve mescidinden hediyelik eşya dükkanı, kafesi, bebek bakım odası, engelli vatandaşlarımız için asansörüne kadar gerekli tüm sosyal donatıları tamamlanmış olan Tarsus Müzesi ile Mersin’e 32 milyon 250 bin liralık yatırım yapmış olduk” diye konuştu.

Müzede Paleolitik Dönem’den Cumhuriyet’e kadar olan süreci yansıtan, interaktif uygulamalarla desteklenen 805 arkeolojik, 408 etnografik ve 810 sikke olmak üzere 2 bin 23 eser sergileniyor.