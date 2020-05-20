Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7973
  • 7,4316
  • 380.298
  • 101983
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Kültür Sanat
    3. >
  3. Tarihin sıfır noktasına 1 milyon 673 bin ziyaret

Tarihin sıfır noktasına 1 milyon 673 bin ziyaret

Tarihin sıfır noktasına 1 milyon 673 bin ziyaret

Türkiye sanal müze uygulamasını sevdi. Pandemi döneminde başlayan sanal müze uygulaması ile tarihi hazineler 6 milyon kez ziyaret edildi.

Tarihin sıfır noktası olarak bilinen, Güneydoğu Anadolu’nun en çok ziyaret edilen tarihi mekanlarının başında gelen Göbeklitepe sanal müzesi 1 milyon 673 bin kişi tarafından gezildi. Göbeklitepe’yi, sırasıyla Kurtuluş Savaşı Müzesi, Efes Müzesi ve Troya Müzesi takip etti. Birinci Meclis Binası olan Kurtuluş Savaşı Müzesi ise 941 bin 516 kez gezildi.


Mahmud Abbas: ABD ve İsrail'le varılan tüm anlaşmalardan çekiliyoruz
Bakan Albayrak'tan gençlere çağrı: 'İster lisede ister üniversitede'
Sokağa çıkma yasağı sona erdi
Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması birincisi belli oldu!
Reklam
Yerli ve Milli balon, Kapadokya'da Türk bayrağı ile havalandı

Yerli ve Milli balon, Kapadokya'da Türk bayrağı ile havalandı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Devlet erkanı Ata'nın huzurunda!

Kafkas keleri Van'da görüntülendi