Tarihin sıfır noktasına 1 milyon 673 bin ziyaret

Tarihin sıfır noktası olarak bilinen, Güneydoğu Anadolu’nun en çok ziyaret edilen tarihi mekanlarının başında gelen Göbeklitepe sanal müzesi 1 milyon 673 bin kişi tarafından gezildi. Göbeklitepe’yi, sırasıyla Kurtuluş Savaşı Müzesi, Efes Müzesi ve Troya Müzesi takip etti. Birinci Meclis Binası olan Kurtuluş Savaşı Müzesi ise 941 bin 516 kez gezildi.