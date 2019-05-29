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29 Mayıs 2019 Çarşamba 12:57 | Son Güncelleme: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 12:57

Tarihi köprüde sona gelindi restorasyon çalışmaları tamamlandı

Tarihi köprüde sona gelindi restorasyon çalışmaları tamamlandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, yapımı devam eden Çetintepe Barajı'nın suları altında kalacak Roma dönemine ait tarihi Altınlı Köprü'nün restorasyon çalışmaları sona erdi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, yapımı devam eden Çetintepe Barajı'nın suları altında kalacak Roma dönemine ait tarihi Altınlı Köprü'nün restorasyon çalışmaları sona erdi. İlçeye 8 kilometre uzaklıkta bulunan 83 metre uzunluğundaki 4 kemere sahip Altınlı Köprü, "Adıyaman- Göksu- Araban Projesi" projesi kapsamında yapım ihalesi geçekleştirilen Çetintepe Barajı'nın su kotunun altında kalacak.  Müze Müdürü Mehmet Alkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi köprünün kendine has bir yapısı olduğunu söyledi.

Köprünün ilçeye yaklaşık 8 kilometre mesafede olduğunu ifade eden Alkan, şöyle konuştu:

"Roma döneminde yapılan köprünün Anadolu Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde eski ayakları üzerinde yeniden inşa edilmiş olabileceği düşünülmektedir. Köprü, Çetintepe Barajı'nın yapılmasıyla sular altında kalacak. Köprünün restorasyon çalışmaları kapsamında yapının özgün dokusunu korumak, doğa koşullarına ve zaman aşımına karşı direncini artırabilmek, daha fazla bozulmasını önlemek için birtakım müdahaleler gerçekleştirildi."

Alkan, tarihi köprünün bugünün toplumuna ve gelecek nesillere kazandırılmasının amaçlandığını kaydetti. 

(AA)

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