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  3. Stephen King'in bu filmleri izleyebilene para ödülü verilecek!

Stephen King'in bu filmleri izleyebilene para ödülü verilecek!

Stephen King'in bu filmleri izleyebilene para ödülü verilecek!

ABD'de bir televizyon ağı, Stephen King'in sinemaya uyarlanan en korkunç 13 eserini korkmadan izleyebilene 1300 dolar ödül vereceğini açıkladı.

ABD'li televizyon içerikleri satıcısı USDish, katılımcıların 'korkmadan korku filmi izlemelerini gerektiren' bir yarışma başlattığını ilan etti. 

Yarışmaya göre, katılımcılar ünlü korku yazarı Stephen King'in sinemaya uyarlanan en korkunç 13 eserini Cadılar Bayramı'na kadar (31 Ekim) 'hiç korkmadan' izlemeye çalışacak. 

Kazanana ise 1300 dolar tutarına ödül verilecek.

Yarışmada, King'in eserlerinden uyarlanan klasikleşmiş 'Carrie' ile 'Shining' gibi filmlerin yer aldığı bir seçki izletilecek. 

Filmleri izleyen katılımcılar ise, filmleri izlerken kendilerine daha önce verilecek cihaz yardımıyla irkilme ve kalp atış oranları gibi tepkilerini kaydedecekler.

Bütün filmler bittiğinde ise katılımcılar 'korku verilerini' karar vermek üzere jüriye gönderecekler. 

Yarışmaya başvurular 15 Ekim tarihine kadar devam edecek.

(Sputnik)

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