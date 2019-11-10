Semih Kaplanoğlu'nun Oscar adayı 'Bağlılık Aslı' filmi ABD'de

Semih Kaplanoğlu'nun yazıp yönettiği, Türkiye'nin 92'nci Akademi Ödülleri'ndeki (Oscar) adayı olarak belirlenen "Bağlılık Aslı" filminin ilk ABD gösterimi başkent Washington'da gerçekleştirildi.

Sanatseverlerin yoğun ilgi duyduğu gösterim, Türkiye Washington Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliği tarafından 3. "Washington Türk Film Festivali" kapsamında yapıldı.

Washington Smithsonian’s Freer Sanat Merkezi'ndeki gösterimde hazır bulunan yönetmen Kaplanoğlu da Oscar adaylığına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

"Bağlılık Aslı" filminin gelecek hafta Los Angeles'ta düzenlenecek Asya film Festivali’nde gösterime gireceğini ve sonrasında gala ve tanıtım programları gerçekleştirileceğini kaydeden Kaplanoğlu, filmin ilk etapta ilk 9 ve daha sonra 5'e girmesi konusunda çalışmalar yaptıklarını ve iyi bir sonuç alınması konusunda umutlu olduğunu ifade etti.



AA