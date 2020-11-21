Sinemaseverlere müjde: Deadpool 3 geliyor!

Marvel Comics’in sevilen karakteri Deadpool’un 3. filmi geliyor. İlk filmi 2016 yılından çıkan ve başrollerini Ryan Reynolds’un üstlendiği Deadpool filmi 2018 yılında 2. filmi ile serüvenine devam etmişti. Yayın hakları Fox’ta olan ve Disney tarafından satın alınan X-Men stüdyosu Deadpool 3 filminin çekimlerinin başlatıldığını duyurdu.



2016 yılında çıkan Deadpool filmi 783.1 milyon dolar, 2018’de çıkan 2. filmi ise 689.5 milyon dolar elde etmişti. Komedi ve aksiyon sahneleriyle izleyenlere keyifli dakikalar yaşatan Deadpool, çizgi roman dünyasının en dikkat çekici ve komik karakterlerinden birisi olarak biliniyor.

Deadline'ın haberine göre Wendy Molyneux ve Lizzie Molyneux-Loeglin, başrolü oynayan Ryan Reynolds ile birlikte Deadpool 3'ün senaryosunu yazmaya başlamış.

Wendy Molyneux ve Lizzie Molyneux-Loeglin ikilisi Bob's Burger isimli başarılı animasyon komedi dizisinin yazarı. İkinci filmin yönetmeni David Leitch'in, 2021 yılı takviminin fazlasıyla dolu olduğu söyleniyor. Bu yüzden filmin yapımının 2022'den önce başlamaması bekleniyor ancak henüz David Leitch ile de kesin olarak anlaşılmış değil. Şirket şu anda sadece bir açık kapı bırakmış durumda.