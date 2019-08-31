Şifa dolu Sivas

Havası sert, insanı merttir bu şehrin.

Cumhuriyetin temellerinin atıldığı yerdir.

Şifalı balıkların ve suların başkenti, insan boyunda kangalların yuvası

Selçuklu’nun gizli mirasıdır

Sivas…

Güzel bir gastronomi turu için geldik Sivas’a… Rehberimiz değerli hocam Barış Kümbetlioğlu, bize harika bir program çıkarmış… Sivas, son zamanlarda sabahtan akşama kadar yemek yenilebilen şehirlerin listesine girdi. Biz de hem tarihe harika bir yolculuk yaptık, şifalı balıkların havuzlarında yüzdük hem de yöreye özgü lezzetlerin keşfine çıktık. Anlatmaya başlıyorum o zaman…

BALIKLI GÖLLERDEN GELEN ŞİFA

Sivas’ın en önemli yerlerinden biri şüphesiz Kangal İlçesi’dir… Girişinde sizi devasa kangal köpeği heykeli karşılar… Çok sayıda çiftlikte kangal yetiştiriciliği yapılıyor. O kadar güçlü ve büyük köpekler ki, kurtlar bile saldırmaya korkuyor bu köpeklere... Hatırı sayılır paraya da satıldığı biliniyor. Sadece kangalları değil balıklarının da ünü tüm dünyaya yayılmış durumda… Biz oradayken, Kanada’dan, Finlandiya’dan misafirler vardı. Cilt hastalıklarına iyi geldiği bilinen ‘doktor balıklar’ için gelmişlerdi… İki haftasının sonunda hepsi de memnun olduklarını söylüyorlardı. Balıklı havuzlara girdiğiniz anda balıklar etrafınızı sarıyor ve vücudunuzdaki yaraları ısırmaya başlıyorlar. Ne diyeyim ilk etapta epey bir gıdıklandım…

ÇİFT MİNARELİ MEDRESE

Sivas gezilecek yerler listemizin sonraki durağımıza geçiyoruz. Sivas il merkezde bulunan medrese, 1271 yılında yapılmış ve günümüze kadar gelebilmiş tarihi bir yapı.

Medrese ilhanlı veziri, Sahip Şemseddin tarafından yaptırılmıştır. Eğer Sivas’a yolunuz düşerse medreseyi mutlaka ziyaret etmelisiniz. Günümüzde sadece görkemli bir şekilde iki minaresi kalan medresenin bir de taç kapısı bulunmaktadır. Taç kapısı üzerinde bulunan süslemeleri ile bugünde yoğun ilgi görmektedir. Medresenin karşısında ise Şifaiye Medresesi bulunuyor. Adından da anlaşılacağı üzere eski bir tıp okulu aynı zamanda hastane olarak da kullanılmış… Medrese, Şifaiye ve Kale Camii’nde içinde bulunduğu harika bir meydanı var. Sırayla gezmeye başladık…

ŞİFAİYE MEDRESESİ

Şifaiye Medresesi, Anadolu Selçuklu sultanlarından I. İzzettin Kekavus tarafınca yaptırılmıştır. 1217 yılında yapılan medresenin zengin işlemeleri göze çarpan detaylar arasındadır. Özellikle taç kapısı üzerinde bulunan figürler göz alıcı… Sivas’a yolunuz düşerse Şifaiye Medresesi’nin göz alıcı güzelliğini muhakkak ziyaret edin edin.

GÖKPINAR GÖLÜ

Gürün İlçesi’nde bulunan Gökpınar Gölü, rengarenk… Mavi, yeşil ve turkuaz renklerine bürünen harika bir yer… Tabiat harikası, güneşe göre renk değiştiren bir yapısı var. 20 metre derinliğe sahip göl, o kadar temiz ve berrak ki, tabanın bile görebiliyorsunuz. Huzur bulacağınız harika bir yer. Bol bol fotoğraf çekmeyi unutmayınız… Yalnız kalmak için kedinizi dinlemek için harika bir kaçamak burası bence…

DİVRİĞİ ULU CAMİİ

Ulu Cami’yi görüp de etkilenmeyen yok sanırım… Anadolu Selçuklu Devleti’nin başyapıtlarından bana göre; taş işçiliğinin zirve yaptığı eserler arasında… 1228 yılında Anadolu Selçuklu Devleti’ne bağlı Mengücek beyliğinin başında olan Ahmet Şah’ın eşi Melike Turan tarafınca inşa ettirilmiş. Bu yapının bulunduğu bölgede fazlaca Selçuklu eserleri de bulunmaktadır. Bitişiğinde bulunan Darüşşifa’da muazzam… Zaten eser bir külliye olarak inşa edilmiş. Üç boyutlu detaylı geometrik stillerin ve bitkisel benzerlerin bulunduğu caminin bir örneği daha yoktur. Dört kapısı olan cami ve Darüşşifanın isimleri, Şifahane taç kapısı, kuzey taç kapısı, şah mahfili taç kapısı ve cami batı taç kapısıdır. Mimarlık ve mühendislik harikası olan cami en önemli yapılardan biri olup, mutlaka görülmesi gereken yerlerden biridir.

Daha anlatılacak çok yer var Sivas’ta başka bir yazıda görüşmek dileğiyle hoşça kalın…

Nerede Ne Yedim?

Köfte: Köfteci Kirli Ahmet

Kelle: Akın Kelle

Döner: Has Döner

Yöresel Yemekler: Osman Ağa Konağı

LOKMAN DAĞ

[email protected]