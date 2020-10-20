'Selvi Boylum Al Yazmalım' filmi 43 yıl sonra tiyatroya aktarılıyor

Türk sinemasının unutulmaz filmlerinden ve 1978’de Altın Portakal’da üç ödül toplayan (en iyi ikinci film, en iyi yönetmen, en iyi görüntü yönetmeni) “Selvi Boylum Al Yazmalım” tiyatro sahnesine taşınıyor. Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından filmden uyarlanan oyunda Türkan Şoray’ın canlandırdığı Asya’yı Feray Darıcı, Kadir İnanır’ın canlandırdığı İlyas’ı Uğur Çavuşoğlu oynayacak.

FARKLI BİR TEKNİK KULLANDIK



Çayyolu Cüneyt Gökçer Sahnesi’ndeki provalarda konuşan yönetmen Murat Karasu, “Biz hem romanın hem sinema filminin etkisini birleştirerek ve elbette tiyatronun tekniğini kullanarak yeni bir sahneleme dili geliştirmeye çalıştık. Hikâyeyi güzel anlatmak, belli başlı, dağılmayan bir kurgu içinde aktarmak gibi bir gayretin içinde olduk. İnsani değerlere vurgu yapan bir iş” dedi.