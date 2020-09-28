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28 Eylül 2020 Pazartesi 22:58 | Son Güncelleme:

Savaşın ortasında insanlık dramı

Savaşın ortasında insanlık dramı

Ünlü yönetmen Derviş Zaim, Suriye savaşı ile ilgili yeni filmi ‘Flaşbellek'in çekimlerini tamamladı. Filmde yurtlarını, ailelerini kaybeden oyuncular da yer aldı.

Tabutta Rövaşata’, ‘Filler ve Çimen’ ve ‘Gölgeler ve Suretler’ gibi onlarca başyapıta imza atan yönetmen Derviş Zaim, yeni filmi ‘Flaşbellek’in çekimlerini tamamladı. Görüntü yönetmenliğini Andreas Sinanos’un üstlendiği film, Suriye’de 2011 yılından bu yana devam eden savaşı konu alıyor. Hikãyesi kadar oyuncu kadrosu da zengin olan ‘Flaşbellek’te Saleh Bakri, Ali Süleyman, Sara El Debuch ve Husam Chadat gibi ünlü isimlerin yanı sıra savaşta yurtlarını, ailelerini kaybeden genç oyuncular da yer aldı.

KONYA VE GAZİANTEP’TE ÇEKİLDİ

Konya ve Gaziantep’te çekimleri tamamlanan yapımın aynı zaman da senaristliğini üstlenen Derviş Zaim, ‘”Flaşbellek filminin ana kahramanı, vicdanının sesi ve yerine getirmesi gereken insanlık borcuyla kendi hayatını korumak arasında seçim yapmak zorundadır. Yunan tragedyalarına benzeyen bir ikilemde kalan kahraman, seçimini insanlık onurunu korumak yönünde yapar ve şahit olduğu suçu kamuoyuna duyuracak eylemini gerçekleştirir’’ dedi.

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