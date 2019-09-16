Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7167
  • 6,2959
  • 275.258
  • 102590
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Kültür Sanat
    3. >
  3. Şanlıurfa'da Göbeklitepe benzeri yapılara rastlandı

Şanlıurfa'da Göbeklitepe benzeri yapılara rastlandı

Şanlıurfa'da Göbeklitepe benzeri yapılara rastlandı

Şanlıurfa'da, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'dekilere benzer yapılara, kazı yapılan Harbetsuvan Tepe'de de rastlandı.

Şanlıurfa'da, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'deki yapılara benzeyen eserlere kentte kazı yapılan Harbetsuvan Tepe'de de rastlandığı bildirildi.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, 2014'te keşfedilen, ilçeye 55 kilometre mesafedeki Harbetsuvan Tepesi'nde yürütülen kazı çalışmalarını inceledi.

Beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Aslıhan, belediye meclis üyeleri, birim amirleri ve teknik ekiple kazı ekibinden çalışmalar hakkında bilgi alan Kuş, Göbeklitepe'dekilere benzer eserlere rastlanan Harbetsuvan Tepesi'nde kazı faaliyetlerine destek vereceklerini belirtti.

Harbetsuvan bölgesini cazibe merkezi haline getirmeyi planladıklarını vurgulayan Kuş, "Tarih burada, tarihin başlangıcı burası diye düşünüyorum. Harbetsuvan torunlarının Göbeklitepe'ye taşındığını düşünüyorum. Kazılarla çok ciddi tespitlerin yapılacağı kanaatindeyiz. Bu kazıyı hızlandırıp bütün desteklerimizle kazı ekibinin yanında olacağız. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz ve Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile de görüşmelerimiz olacak. İnşallah bütün ağırlığımızı bu bölgeye vereceğiz." diye konuştu.

Kazı çalışmalarına bilimsel danışmanlık yapan Prof. Dr. Bahattin Çelik de Şanlıurfa'nın çok önemli bir tarih kültür kenti olduğunu söyledi.

Harbetsuvan Tepesi'nin kent merkezine 55 kilometre mesafede bulunduğunu anlatan Çelik, "Harbetsuvan tepesinde yaklaşık 6 dönümlük bir alan içerisinde yaklaşık 2 yıldır kazı yapıyoruz. Eyyübiye Belediye Başkanlığının destekleriyle burada kazı çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu Harbetsuvan Tepesi'nde aynen Göbeklitepe'de olduğu gibi tapınak alanları tespit ettik. Göbeklitepe'nin son evresine ait bulgular tespit ettik. Harbetsuvan Tepesi de aynen Göbeklitepe gibi çok önemli bir yer olarak karşımıza çıkıyor." şeklinde konuştu.

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Hatice Şendil'in park stili dikkat çekti
Demet Akbağ'dan Arda Turan'a ağır darbe
'Çok Sevdim Yalan Oldu! şarkısının sahibi belli oldu!
Yılmaz Morgül: Ronaldo beni taklit ediyor
Miray Daner'den dikkat çeken paylaşım
<p>İspanya´nın Alicante kentinde yaşayan bilgisayar uzmanı Alejandro Molla kötü hava nedeniyle uykus

İspanya´da İlginç Görüntü: ´Uzaylılar, Aracı Fırtınada Mı Şarj Ediyor?´

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Endonezya'da yangınlar devam ediyor

Kalanlar ölmesin diye su takviyesi başladı