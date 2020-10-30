Sanata Kapılarınızı açın!

Festivalin amacının, kültürleri sanatın gücü ile birleştirmek ve kültürler arası etkileşimi sağlamak olduğunu belirten Tiyatro Frankfurt Genel Sanat Yönetmeni ve Festival Başkanı Kamil Kellecioğlu, Türkiye’nin en köklü tiyatro kurumlarından gelen en seçkin oyunları, Almanca alt yazı ile tüm sanat severler buluşturacaklarının müjdesini verirken; tüm dünyayı etkileyen Çovid 19 salgını nedeniyle bu yıl geçmiş yıllardan farklı bir festival heyecanının yaşanacağını, ancak normalleşme sürecine girilir girilmez Türk tiyatrosunun birbirinden değerli oyun ve oyuncularını Frankfurt'ta ağırlamayı dört gözle beklediklerinin altını çizdi.

Hessen Eyaleti Kültür Kültür Bakanlığı’nın desteği T.C Kültür Bakanlığı’nın, katkıları ile Almanya Hessen Eyaleti Kültür Bakanı Sayın Angela Dorn, Frankfurt Belediye Başkanı Sayın Peter Feldmann ve T.C. Frankfurt Başkonsolosu Sayın Erdem Tunçer'in himayesinde gerçekleştirilecek olan festival, 20 Kasımda Tiyatro Frankfurt onursal başkanları Ayla Algan, Haldun Dormen, Ayşenil Samlıoğlu ve Tamer Levent'in katılacağı açılış ile başlıyor. Tiyatro Frankfurt'un tüm sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak olan festival, Devlet ve Şehir tiyatrolarından oyunların yanı sıra Ayşe Kökçü, Oya Başar, Oktay Kaynarca, Reha Özcan, Kubilay Karslıoğlu, Hilmi Zafer Şahin, Esra Dermancıoğlu, Hülya Gülşen Irmak, Celal Kadri Kınoğlu ve Hilal Saral gibi Türk tiyatrosunun ve sinemasının çok değerli sanatçılarının ve yazarlarının katılımıyla gerçekleşecek atölye ve söyleşiler ile tiyatro severlere dopdolu bir 9 gün vadediyor.

Her daim yaratıcılığın ve hayal gücünün yansıması olan sanat bizleri buluşturmaya devam ediyor. Sanata evet demek için Tiyatro Frankfurt un sosyal medya hesaplarını takipte kalın.