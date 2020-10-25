25 Ekim 2020 Pazar 22:10 | Son Güncelleme:
Samsun'da opera günleri
Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), klasik opera eserlerinden “Carmen Operasından Bölümler” konseriyle sanatseverlerin karşısına çıktı.
Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu’nda gerçekleşen “Carmen Operasından Bölümler” konserinde solist sanatçılara piyanist Onur Altıparmak eşlik etti. Konserde solistler, Stare Çelebi, Leyla Ceren Koç, Özer Öndeş, Murat Göçken, Elif Demi , Gamze Barhan ve Berkcan Beniç anlatıcı olarak yer aldı.