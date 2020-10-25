Samsun'da opera günleri

Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu’nda gerçekleşen “Carmen Operasından Bölümler” konserinde solist sanatçılara piyanist Onur Altıparmak eşlik etti. Konserde solistler, Stare Çelebi, Leyla Ceren Koç, Özer Öndeş, Murat Göçken, Elif Demi , Gamze Barhan ve Berkcan Beniç anlatıcı olarak yer aldı.