17 Kasım 2020 Salı 21:06 | Son Güncelleme:
Sami Yusuf'tan İbrahim Kalın'a övgü: Daha fazla müzik yapın
Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, dünyaca ünlü müzisyen Sami Yusuf'un Youtube'daki programına katıldı.
Sami Yusuf, Kalın’ın sesini ve bağlama çalışını çok sevdiğini söyledi. Ayrıca daha fazla müzik yapmasını da sözlerine ekledi. 30 dakikaya aşkın süren programda İbrahim Kalın da İslam dünyası için Sami Yusuf’un yaptığı sanatı övdü. Yusuf’un Reflexions (Yansımalar) programına konuk olan Kalın, koronavirüs hakkında da konuştu.