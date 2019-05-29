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29 Mayıs 2019 Çarşamba 13:25 | Son Güncelleme: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 13:39

Romalıların mahkumları infaz ettiği yer: Azar Kaya

Romalıların mahkumları infaz ettiği yer: Azar Kaya

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde, orta çağda mahkumların infaz edildiği yer olarak tabir edilen “Azar Kaya” bulundu.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesi geçmişe ışık tutmaya devam ediyor. Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde bulunan “Azar Kaya”nın bin 500 yıl önce bölgede yaşayan Doğu Romalıların mahkumları infaz ettiği yer olarak ifade ediliyor. Doğu Roma İmparatorluğu tarafından yasalara aykırı olarak suç işleyen mahkumların bölgeye hakim bir tepe konumunda olan Azar Kaya bölgesine getirilerek infazı yapıldığı ve bu infazından tüm halk tarafından izlendiği öğrenildi. 

Orta çağ döneminde bin 500 yıl öncesinde Doğu Roma İmparatorluğu tarafından yapılan infaz uygulama noktalarının tarih kitaplarında da yer alıyor. Kapadokya Bölgesinde bulunan ve Doğu Roma döneminde mahkumların infaz edildiği alanın turizme kazandırılması bekleniyor. 

(İHA) 

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