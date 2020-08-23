Robert Pattinson'lı The Batman'den ilk fragman

Dün DC FanDome etkinliği düzenlendi ve bu etkinlik sırasında senaristliğini ve yönetmenliğini Matt Reeves'in üstlendiği, başrolünde Robert Pattinson'ın yer aldığı The Batman filminin ilk fragmanı gösterildi.

Aşağıdan da izleyebileceğiniz yaklaşık 2,5 dakikalık fragmanda Jeffery Wright'ın canlandırdığı Komiser Gordon ve Batman ile oyunlar oynayan Paul Dano'nun canlandırdığı Riddler karakterini görüyoruz. Ayrıca daha önce The Lego Batman Movie'de de Catwoman'a sesiyle can veren Zoe Kravitz'i de Catwoman olarak görüyoruz.

HİKAYE ÖRGÜSÜ FARKLI



Variety'de yer alan habere göre Matt Reeves, panel sırasında The Batman'in orijin hikâyesi olmadığını ancak Batman'in ortaya çıkışının ikinci yılından başladığını söyledi. Yani Batman, Catwoman, Riddler ve Colin Farrell'ın canlandırdığı Penguin karakterinin ilk yıllarına şahit olacağız.

Batman, hikâyenin odak noktası olan yozlaşmayı keşfederken şehirdeki daha büyük yozlaşmanın ve zengin, güçlü Wayne ailesiyle nasıl bir bağlantısı olabileceğinin üstündeki perdeyi aralamaya başlar. Tabii bu fragman, Pattinson'ı Batman olarak ilk kez görüşümüz değil. Warner Bros., panelden önce Pattinson'ın Batman'ininin fotoğraflarını paylaşmıştı.

ÇEKİMLER ERTELENMİŞTİ

Filmin çekimleri COVID-19 salgını sebebiyle durdurulmuştu ve eylül başlarında yeniden çekimlere başlanacak. Reeves'in şu ana kadar sadece %25'ini çektiğini söylediği The Batman filminin gösterim tarihi de Ocak 2021'den Ekim 2021'e ertelendi. Şu an için çıkış tarihine 1 yıldan uzun süre bulunan filmde ayrıca John Turturro, Peter Sarsgaard, Jayme Lawson ve Andy Serkis de yer alıyor.

Matt Reeves, ayrıca Terence Winter ile birlikte The Batman'de geçen olayların bir yıl öncesine odaklanılan Gotham PD dizisi üzerinde de çalışıyor. Reeves, DC FanDome etkinliği sırasında yaptığı konuşmada dizinin, Batman'in Gotham şehrinde ortaya çıkışının birinci yılında yozlaşmış polislere odaklanacağını söyledi.

