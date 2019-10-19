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  3. ‘Reis Bey’den Zeytinburnu’nda prömiyer

‘Reis Bey’den Zeytinburnu’nda prömiyer

‘Reis Bey’den Zeytinburnu’nda prömiyer

İBB Başkanlığı’na CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun seçilmesinin ardından, Şehir Tiyatroları repertuvarından kaldırılan Necip Fazıl Kısakürek’in yazdığı Reis Bey oyunu Zeytinburnu’nda seyirciyle buluştu.

İstanbul Devlet Tiyatrosu oyuncuları tarafından Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahnelenen oyuna sanatseverlerin ilgisi de yoğun oldu.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Reis Bey’in benim açımdan şöyle bir özelliği var, müsteşarken sahneye konulan bir oyuna şimdi Belediye Başkanı sıfatıyla ev sahipliği yapıyorum. Bundan memnuniyet duyuyorum” dedi.

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