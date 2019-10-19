‘Reis Bey’den Zeytinburnu’nda prömiyer

İstanbul Devlet Tiyatrosu oyuncuları tarafından Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahnelenen oyuna sanatseverlerin ilgisi de yoğun oldu.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Reis Bey’in benim açımdan şöyle bir özelliği var, müsteşarken sahneye konulan bir oyuna şimdi Belediye Başkanı sıfatıyla ev sahipliği yapıyorum. Bundan memnuniyet duyuyorum” dedi.