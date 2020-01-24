Potansiyel Dr. Faust değil miyiz?

Operayı sevmiyor olabilirsiniz, şu yaşa gelmiş kapısından içeri girmemiş olabilirsiniz. Ama az çok merak ediyorsanız, şu kapının ardında ne oluyor diye… Operaya iyi bir başlangıç yapabileceğiniz güzel bir gösteri sizi bekliyor.

Alman yazar J. W. Goethe’nin aynı adlı eserinden Fransız besteci Charles-François Gounod’un başyapıtı “Faust” operası, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahneleniyor. Dünya edebiyatının başyapıtlarından olan Faust’u okumadıysanız, filmini izlemediyseniz bari operasını görün.

Faust, konu itibariyle evrensel, (bir o kadar da) güncelliğini kıyamete kadar kaybetmeyecek bir eser. Şeytan ile işbirliğine girişen şan şöhret ve para sahibi ihtiyar doktorumuz Faust’ın hayatta tek istediği gençlik iksiridir. Bu yüzden şeytanla pazarlığa bile girişir. Aniden güzel bir kız hayali gören Dr. Faust, genç bir delikanlı olarak kaderini Şeytan Méphistophélès’in ellerine bırakır ve olaylar gelişir. Şeytan kaşıkla verdiğini kepçeyle alacak ve hayatı Dr. Faust’un burnundan getirecektir.

Bugün de genç kalmak uğruna insanlar bir takım kürlere, kozmetik ürünlere, estetik cerrahlarına çuvalla para ödemiyor mu? O yüzden Dr. Faust biraz da biziz. Eser bu akşam (24 Ocak) ve yarın akşam Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi’nde.