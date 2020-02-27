Picasso'nun tablosuna rekor fiyat!

Ünlü İspanyol ressam Pablo Picasso'nun 1957 yapımı "Jacqueline'nin Portresi" adlı yağlı boya tablosu, 6,5 milyon avro ile ARCO'nun bu yılki en pahalı eseri oldu.

AA'nın aktarmış olduğu habere göre, İspanya'nın başkenti Madrid'deki çağdaş sanat fuarı ARCO, 30 ülkeden 209 galerinin ve bin 350 sanatçının katılımıyla başladı.

Bu yıl 39'uncusu düzenlenen fuarın resmi açılışını İspanya Kralı 6. Felipe ve Kraliçe Letizia yaptı.

Ünlü İspanyol ressam Pablo Picasso'nun ikinci eşi Jacqueline Roque'ye adadığı 1957 yapımı "Jacqueline'nin Portresi" adlı yağlı boya tablosu, 6,5 milyon avro ile ARCO'nun bu yılki en pahalı eseri oldu.

Ayrıca, Amerikalı sürrealist heykeltıraş Alexander Calder'in 1,8 milyon avroluk mobil heykeli ve Rus ressam Vasili Kandinsky'nin 1,5 milyon avroluk tablosu da öne çıkan pahalı eserler arasında yer aldı.

Diktatör Franco Francisco'nun İspanya'da iktidarda bulunduğu döneme ait (1936-1975) yaptığı olumlu işlerin yazıldığı, Finlandiyalı sanatçı Riiko Sakinen'in "Franco, Söylenildiği Kadar Kötü Değildi" adlı tablosu da fuarın polemikli eseri olarak öne çıktı.

ARCO'YA ASYA KITASINDAN HİÇBİR KATILIMCI GELMEDİ

Afrika, Avrupa ve Amerika kıtalarındaki 14 ülkeden genç ve yetenekli sanatçıların eserlerinin seçildiği "Açılış Bölümü"nün küratörlüğünü ise Övül Durmuşoğlu ve Abreu Pinto yaptı.

Öte yandan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle ARCO'ya Asya kıtasından hiçbir katılımcı gelmedi.

Fuar alanına Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) yeni tip koronavirüse ilişkin tavsiyelerinin yer aldığı afişlerin asılması ve hijyenik sabun kutularının konulması dikkati çekti.