Pavarotti'nin ilginç hayatı yakında beyaz perdede seyirci önünde olacak

Du¨nyaya operayı sevdirmesiyle tanınan opera sanatçısı Luciano Pavarotti'nin hayatı, yakında beyaz perdeye yansıyacak. Albu¨mleri rekorlar kırarak du¨nya genelinde 100 milyondan fazla satan Pavarotti'nin sıra dıs¸ı hayatı, Oscarlı yo¨netmen Ron Howard'ın mercegˆinden izleyiciyle buluşacak.

"Akıl Oyunları", "Da Vinci S¸ifresi" ve "Han Solo" filmlerinin yönetmeni Howard, Pavarotti'nin efsane bir isim haline gelme hikayesini bir ikon haline gelmeden o¨ncesinden alıp mu¨zikal kimligˆinin o¨tesindeki Luciano'yu sinemaseverlere sunacak.

"Pavarotti" isimli belgesel, röportajlar, sanatçının aile ars¸ivleri, daha önce hiç yayınlanmamış görüntüleri ve anlatılmamıs¸ hikayelerini anlatacak.

(AA)