  • $5,8194
  • 6,5899
  • 248.141
  • 92.825
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
11 Haziran 2019 Salı 17:50 | Son Güncelleme: 11 Haziran 2019 Salı 17:58

Pavarotti'nin ilginç hayatı yakında beyaz perdede seyirci önünde olacak

Pavarotti'nin ilginç hayatı yakında beyaz perdede seyirci önünde olacak

Opera sanatçısı Luciano Pavarotti'nin hayatı, yakında beyaz perdede izleyici ile buluşacak.

Du¨nyaya operayı sevdirmesiyle tanınan opera sanatçısı Luciano Pavarotti'nin hayatı, yakında beyaz perdeye yansıyacak. Albu¨mleri rekorlar kırarak du¨nya genelinde 100 milyondan fazla satan Pavarotti'nin sıra dıs¸ı hayatı, Oscarlı yo¨netmen Ron Howard'ın mercegˆinden izleyiciyle buluşacak.

"Akıl Oyunları", "Da Vinci S¸ifresi" ve "Han Solo" filmlerinin yönetmeni Howard, Pavarotti'nin efsane bir isim haline gelme hikayesini bir ikon haline gelmeden o¨ncesinden alıp mu¨zikal kimligˆinin o¨tesindeki Luciano'yu sinemaseverlere sunacak.

"Pavarotti" isimli belgesel, röportajlar, sanatçının aile ars¸ivleri, daha önce hiç yayınlanmamış görüntüleri ve anlatılmamıs¸ hikayelerini anlatacak.

(AA)

SU-30SM Uçuş Sırasında Frenleme Arızası İle Karşılaştı! O anlar Kamerada

<p>Bugün, Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü´ne konuk olan sunucumuz Tuğba, dokumacılık mesleğini icra etm

Dokumacı Olmak Kolay Mı Sandın?

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Dev yolcu uçağı, Cuma günü Saros Körfezi'ne batırılacak

Kuş bakışı fotoğraflarla Türkiye'den yaz-kış manzaraları

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.