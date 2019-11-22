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  3. Paul Walker'ın canlandırdığı Brian OConner Hızlı ve Öfkeli 9'la geri dönüyor

Paul Walker'ın canlandırdığı Brian OConner Hızlı ve Öfkeli 9'la geri dönüyor

Paul Walker'ın canlandırdığı Brian OConner Hızlı ve Öfkeli 9'la geri dönüyor

Paul Walker’ın canlandırdığı Brian O’Conner karakteri, oyuncunun ölümünden 6 yıl sonra Hızlı ve Öfkeli (Fast & Furious) serisinin 9. filminde karşımıza çıkabilir.

LadBible’ın haberine göre filme yakın kaynaklar, yapımcıların Paul Walker’ın karakterinin filmde yer alması için dublör arayışı içinde olduğunu söyledi.

Muhabir Daniel Richtman sayısı 70 bini aşan takipçileriyle bu ay şu iletiyi paylaşmıştı:

Yakın zamanda elime bir oyuncu listesi geçti, bu beraberinde muhtemelen tartışma yaratacak önemli havadisler getirecek. Ben de bu konuda nasıl hissetmem gerektiğinden emin değilim ama göreceğiz. 

Ardından Richtman bu hafta yaptığı bir paylaşımda, "Yeterince vakit geçti. Paul Walker’ın karakteri Brian’ı Hızlı ve Öfkeli 9’da geri getirecekler" ifadelerini kullandı. 

2001'deki ilk filmden bu yana Hızlı ve Öfkeli'nin kadrosunda yer alan Paul Walker 2013’te Los Angeles’ta 40 yaşındayken bir araba kazasında hayatını kaybetmişti. Hızlı ve Öfkeli serisinin 7. filminin çekimleri sırasında yaşanan trajik kaza oyuncunun hayranlarını yasa boğmuştu.

Yapım ekibi oyuncunun tamamlanmamış sahneleri için bilgisayarlı özel efektlerden faydalanmış ve Walker’ın kardeşleri Cody ve Caleb Walker’ın da dublör olarak yapıma dahil edilmesiyle film tamamlanabilmişti. Oyuncunun Hızlı ve Öfkeli 7’deki “yerini doldurmanın” maliyeti 50 milyon doları (285 milyon TL) bulmuştu. 

Walker’ın ölümünden sonra filmin takvimi “süresiz askıya alınmış,” yapım 2015’te gösterime girebilmişti.

Habere göre serinin 9. filminin oyuncu departmanından kaynaklar, Paul Walker için bir dublör arayışı içinde olduklarını belirtti. 

Universal'dan konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.  

Hızlı ve Öfkeli 9, 22 Mayıs 2020’de vizyona girecek.

Independent Türkçe


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