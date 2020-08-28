Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,3345
  • 8,7048
  • 463.314
  • 1100.55
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Kültür Sanat
    3. >
  3. Patara'da ilk konserde ünlü DJ Burak Yeter ile La Casa De Papel dizisinin müziğini seslendiren Cecilia Krull sahne aldı
28 Ağustos 2020 Cuma 23:42 | Son Güncelleme:

Patara'da ilk konserde ünlü DJ Burak Yeter ile La Casa De Papel dizisinin müziğini seslendiren Cecilia Krull sahne aldı

Patara'da ilk konserde ünlü DJ Burak Yeter ile La Casa De Papel dizisinin müziğini seslendiren Cecilia Krull sahne aldı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, antik kentin tarihi atmosferinde gerçekleştirilen ‘Patara Yılı Konseri'nde ünlü DJ Burak Yeter ile La Casa De Papel dizisinin müziğini seslendiren Cecilia Krull sahne aldı.

Rus sanatçı Siniahrybava Tatsiana ile Hollandalı Allan Eshuijs da konserde sanatseverlerle buluştu. Etkinliğe, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı. Bakan Ersoy, “Bugünden itibaren Patara Yılı etkinliklerini gerçekleştirmeye devam edeceğiz. 2021’in de yeniden Patara Yılı olarak ilan edilmesinin doğru olacağını düşünüyorum, önerimizi de yapacağız” dedi. 

Terör örgütü DHKP-C'ye operasyon: Saldırı hazırlığındaki 30 şüpheli yakalandı
F.Bahçe'de Rodriguez bombası! 'Evet görüştüm'
Darbeci Hafter'den petrol blokajı... Libya'nın zararı 9 milyar doları aştı!
Francisco Montero Beşiktaş'ta
Yazdığı kitapta müstehcen ifadeler yer alan kişi tutuklandı
Seyir halinde bacağını camdan sarkıtarak otomobil süren sürücü görenleri hayrete düşürdü

Seyir halinde bacağını camdan sarkıtarak otomobil süren sürücü görenleri hayrete düşürdü

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Suyla canlanan Suruç Ovası farklı kuş türlerine ev sahipliğ

Suyla canlanan Suruç Ovası farklı kuş türlerine ev sahipliği yapıyor

Hangi burçları enerjili bir cumartesi bekliyor? 29 Ağustos 2020 burç yor

Hangi burçları enerjili bir cumartesi bekliyor? 29 Ağustos 2020 burç yorumları