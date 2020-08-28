Patara'da ilk konserde ünlü DJ Burak Yeter ile La Casa De Papel dizisinin müziğini seslendiren Cecilia Krull sahne aldı

Rus sanatçı Siniahrybava Tatsiana ile Hollandalı Allan Eshuijs da konserde sanatseverlerle buluştu. Etkinliğe, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı. Bakan Ersoy, “Bugünden itibaren Patara Yılı etkinliklerini gerçekleştirmeye devam edeceğiz. 2021’in de yeniden Patara Yılı olarak ilan edilmesinin doğru olacağını düşünüyorum, önerimizi de yapacağız” dedi.