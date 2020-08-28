28 Ağustos 2020 Cuma 23:42 | Son Güncelleme:
Patara'da ilk konserde ünlü DJ Burak Yeter ile La Casa De Papel dizisinin müziğini seslendiren Cecilia Krull sahne aldı
Kültür ve Turizm Bakanlığınca, antik kentin tarihi atmosferinde gerçekleştirilen ‘Patara Yılı Konseri'nde ünlü DJ Burak Yeter ile La Casa De Papel dizisinin müziğini seslendiren Cecilia Krull sahne aldı.
Rus sanatçı Siniahrybava Tatsiana ile Hollandalı Allan Eshuijs da konserde sanatseverlerle buluştu. Etkinliğe, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı. Bakan Ersoy, “Bugünden itibaren Patara Yılı etkinliklerini gerçekleştirmeye devam edeceğiz. 2021’in de yeniden Patara Yılı olarak ilan edilmesinin doğru olacağını düşünüyorum, önerimizi de yapacağız” dedi.