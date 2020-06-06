Patara'da heyecanlandıran keşif! Roma Senatörü Celer'e annesi Prokla'dan yazıt

Patara Antik Kenti’nde yapılan kazı çalışmalarında hakkında daha önce bilgi bulunmayan Roma senatörü Tiberius Claudius Flavianus Titianus Celer’i onurlandıran bir yazıt bulundu. M.S. 147 yılına ait yazıtı kentin en zengin kadınlarından Vilia Prokla’nın yaptırdığı ve yazıtla Kıbrıs ile Pontus Eyaletlerinin valisi olan oğlu Celer’i onurlandırdığı ortaya çıktı.

27 PARÇA HALİNDE



Prof. Dr. Havva İşkan Işık, yazıtın ellerine 27 parça halinde geçtiğini, Prokla’nın antik tiyatrodaki heykelleri yaptıran kişi olduğunu söyledi.

DEMRE’DE SERGİLENECEK



Celer ile ilgili birçok ayrıntı aktaran yazıt, kazı evinin bahçesinde bir süre bekletildikten sonra Antalya’daki Demre Müzesi’nde sergilenecek.

