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  3. Patara'da heyecanlandıran keşif! Roma Senatörü Celer'e annesi Prokla'dan yazıt
06 Haziran 2020 Cumartesi 04:44 | Son Güncelleme:

Patara'da heyecanlandıran keşif! Roma Senatörü Celer'e annesi Prokla'dan yazıt

Patara'da heyecanlandıran keşif! Roma Senatörü Celer'e annesi Prokla'dan yazıt

Antalya'daki Patara Antik Kenti'nde Roma Senatörü Celer'e annesi Prokla tarafından adanmış, yaklaşık 1900 yıllık bir taş yazıt bulundu.

Patara Antik Kenti’nde yapılan kazı çalışmalarında hakkında daha önce bilgi bulunmayan Roma senatörü Tiberius Claudius Flavianus Titianus Celer’i onurlandıran bir yazıt bulundu. M.S. 147 yılına ait yazıtı kentin en zengin kadınlarından Vilia Prokla’nın yaptırdığı ve yazıtla Kıbrıs ile Pontus Eyaletlerinin valisi olan oğlu Celer’i onurlandırdığı ortaya çıktı.

27 PARÇA HALİNDE

Prof. Dr. Havva İşkan Işık, yazıtın ellerine 27 parça halinde geçtiğini, Prokla’nın antik tiyatrodaki heykelleri yaptıran kişi olduğunu söyledi.

DEMRE’DE SERGİLENECEK

Celer ile ilgili birçok ayrıntı aktaran yazıt, kazı evinin bahçesinde bir süre bekletildikten sonra Antalya’daki Demre Müzesi’nde sergilenecek.

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