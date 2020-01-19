İşte Bedir Acar'ın 'Parazit etkisi' adlı yazısı:

Sinefil sayılmam. Her çıkan filmi izlemek ve değerlendirmek gibi bir lüksüm hiç olmadı. Ancak sevdiğim veya sevmediğim filmleri ‘nedenleriyle birlikte’ değerlendirmeye çalışıyorum. Sorarsanız ki ‘geçen yıl izlediğin en sıra dışı film hangisiydi’, ‘Joker’ değilse bile ‘Parazit’ diyebilirim. Joker’i şöyle sevdim; ‘dünyanın görmezden geldiği insanlar bir gün kendilerini unutanlardan, daha derinlemesine söylersen ‘sistemden’ intikam almaya kalkışırlarsa bunun çok acı sonuçları olacaktır’ mesajını alt metne yedirmiş olmasındandı. Fakat, Parazit bana daha orijinal ve ‘sinemasal’ geldi. Yoksullarla zenginlerin ‘gündem’lerine çarpıcı bir bakış getiren Parazit’in en cazip yanı, fakir ama uyanık bir ailenin eline fırsat geçtiğinde neler yapabileceğini gözler önüne seriyor olmasındandı. Şiddet, ihanet ve kendinden olana tutunma… Her yönüyle etkileyici bir film. Kaçırmış olanlar için bir fırsat var. İstanbul Modern Sinema, 16-30 Ocak tarihlerinde Oscar’ın Yabancıları seçkisini sinemaseverlerle buluşturuyor. “En İyi Uluslararası Film” dalında ilk dokuza giren adayların da yer aldığı programda 14 yabancı yapım bulunuyor. Güney Koreli yönetmen Bong Joon-ho’nun Parazit’i de gösterilecek filmler arasında...



Çek yönetmen Vaclav Marhoul’un Boyalı Kuş’u, Pedro Almadovar’ın ‘Acı ve Zafer’i, Makedon yönetmenler Tamara Kotevska ve Ljubo Stefanov’un ‘Bal Ülkesi’, Filistinli Elia Sulejman’ın ‘Burası Cennet Olmalı’ filmleri seçkide yer alan ve merak ettiğim filmler arsında.