Pandemide Türk dizilerine büyük ilgi! İspanyollar Türk oyuncuların peşinde

Pandemi nedeniyle özellikle Türk dizilerine yönelen halk, Türkiye’nin Madrid Büyükelçiliği’ni telefon, elektronik posta ve mektup yağmuruna tutarak oyuncularla tanışmak, hayranı olduğu oyuncuya hediye göndermek için yardım isteklerinde bulunuyor. Madrid Büyükelçiliği’ne mektup gönderen 70 yaşındaki İspanyol kadın, “Türk dizilerini izleyerek, yaşadığımız dramı (Kovid-19) unutturan büyük bir rahatlama hissettim. Türk dizileri, bu krizi aşmama yardımcı oluyor” dedi. İspanyollar tarafından Büyükelçiliğe ulaşan diğer mesajlarda ve telefonlarda ise “Ülkenizi, dilinizi tanımasam da salgından dolayı karantinayı Türk dizileri sayesinde aşıyorum. Türkiye’yle ilgili çok fazla önyargımız olduğunu fark ettim” ifadeleri yer aldı.