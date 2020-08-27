Özel tiyatrolarda yeni dönem! Dijital arşiv geliyor

Dijital tiyatro arşivi projesinin ilk defa yapıldığını anlatan Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, pek çok tiyatro projesinin salgın döneminde sahnelenemediğini söyledi. Bakanlığın bu oyunların yok olmasını istemediği için 446 özel tiyatro kuruluşunun proje çağrısına cevap verdiğini ve oyunlarının dijital ortama taşınmasına çalıştıklarını belirtti.

2020-2021 sanat sezonu için yıllık desteklerde de limitleri artırdıklarını bildiren Yavuz, “80 bin liradan 150 bin liraya çıkardık. Geleneksel tiyatrolar için yıllık 15 bin liradan 30 bin liraya yükselttik. Başvuruları da erkene aldık. Eylül ayında kendilerine aktarmış olacağız” dedi. Yavuz, aynı zamanda “Özel Tiyatroların Kayıt İşlemlerine Dair Yönetmelik” ile tüm özel tiyatroların kayıt altına alınması sağladıklarını söyledi. Yavuz, 428 özel tiyatronun kayıt altında olduğunu belirtti.