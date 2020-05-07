Özel tiyatrolara bütçe yardımı

Buna göre; özel tiyatroların projeleri için yapacakları yardım başvuruları, her yıl 1- 31 Temmuz’da alınacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca yardım miktarları da artırıldı. Profesyonel tiyatrolara yıllık 150 bin lira, geleneksel tiyatrolara ise yıllık 30 bin liraya kadar yardım yapılacak. Başvurular, tiyatro kategorilerinden birinde, bütün bilgi ve belgeler tam olarak yapılacak.