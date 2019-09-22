Çin nasıl bu kadar hızlı gelişti? Prof. Dr. Fidan, Xi Jinping'in Anekdotlar'ını anlattı

Aksam.com.tr

Akademisyen ve çevirmen Prof. Dr. Giray Fidan çevirisini yaptığı “Xi Jinping Anekdotlar” kitabı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Aksam.com.tr’den Ezgi Aşık’ın sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Giray Fidan, “Xi Jinping Anekdotlar” kitabında yer alan her bir anekdotun Çin’in felsefi, tarihi ve kültürel yapısı hakkında önemli bilgiler verdiğine dikkat çekti. Fidan, “Kitabın ilk baskısı bir ay gibi kısa bir sürede tükendi. Bu da kitaba Türk okurunun ilgisini gösteriyor. Çin’de Türkçe, İngilizce, Özbekçe, Nepal Dili ve Korece dillerine yapılan çevirilerin ortak lansmanı yapıldı.” ifadelerini kullandı.

Çin yayın dünyasının önemli eserini Kopernik Kitap etiketiyle Türkçeye çevirdiniz. Çeviri sürecinde nelere dikkat ettiniz? Eserin önemi hakkında neler söyleyebilirsiniz? Okurları neler bekliyor?

Çeviri süreci oldukça yoğun geçti. 88 anekdottan oluşan kitapta her bir anekdot için ayrı ayrı derinlemesine araştırma yapmam gerekti. Eserin önemini şöyle özetlemek mümkün… Çin son yıllarda dünyada en ilgi uyandıran ülkelerden biri. Ülkemizde de Çin’e büyük bir ilgi ve merak olmasına rağmen birinci elden yani Çinceden yapılan çeviriler oldukça kısıtlıdır.

Çin’in anlaşılması birçok açıdan aslında herkesi ilgilendiren bir durum. Bu sebeple Anekdotlar kitabının çevirisinin Türkçe literatüre önemli bir katkı olduğu düşünülebilir. Kitabın en önemli özelliği kısa anekdotlardan oluşması. Her bir anekdot Çin tarihi, kültürü ve Çin’e dair daha birçok konuda kısa ve öz bilgiler vermektedir.

“MISIR PİRAMİTLERİ İÇİN ÇALIŞAN İNSAN SAYISININ 8 KATI”

88 bölümden oluşan kapsamlı eser, hem Çin hem de Xi Jinping hakkında nasıl bilgiler vermekte?

Örneğin Xi Jinping’in gençliğinde15 kilometre yol yürüyerek Faust kitabını ödünç alması ile ilgili anekdot. Çin’i tarihinde ilk kez birleştiren ve ilk imparator olarak anılan Qin Shihuang’ın (MÖ 259 - MÖ 210) mezar kompleksinin inşasında Mısır Piramitleri’nde çalışan insan sayısının 8 katı insanın çalışmış olması. Çin’in yakın zamana kadar teknolojide neden geri kaldığı ve son yıllarda nasıl bu kadar hızla geliştiği. Kısacası, kitapta Çin’e dair çok geniş yelpazede kolay okunan ve yoğun bilgi veren detaylar bulunmaktadır.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in anekdotlarının yer aldığı eserde otobiyografi bölümleri, Çin’in felsefi ve geleneksel kültürü, günlük yaşam hakkında ilgi çekici notlar var. Peki, çevirmen olarak eserde hangi bölümler dikkatinizi çekti?

Benim en çok ilgimi çeken bölümler tarih ile ilgili olanlardı. Özellikle Çin’in yakın çağ tarihini anlamak Çin halkının bugünkü ideallerini ve ilerlemesini anlamak için çok önemlidir. “Uzak geçmişi ne kadar biliyorsak uzak geleceği de o kadar öngörebiliriz.” sözü çok önemlidir.

Türk yayın dünyasında ilgi çeken bueser, Çin’de lansman yaptı. “Xi Jinping Anekdotlar” kitabına olan ilgiyi nasıl buluyorsunuz?

Kitabın ilk baskısı bir ay gibi kısa bir sürede tükendi. Bu da kitaba Türk okurunun ilgisini gösteriyor. Çin’de Türkçe, İngilizce, Özbekçe, Nepal Dili ve Korece dillerine yapılan çevirilerin ortak lansmanı yapıldı. Kitabın Türkçe çevirisi; kapak tasarımı, çevirisi ve son olarak da okurların ilgisi açısından aralarındaki en başarılısı oldu sanıyorum.

Peki, yakın zamanda hayata geçirmeye çalıştığınız başka projeleriniz var mı?

Üzerinde bir süredir çalışmakta olduğum birkaç kitap çevirisi çalışması var. Felsefe, tarih ve edebiyat çevirilerine devam etmeyi düşünüyorum.