Osmanlı'yı anlamanın bir yolu olarak Batı

Bir Osmanlı Var İmiş kitabı ardından Osmanlı’nın İngiliz’le İmtihanı kitaplarını kaleme almıştı. Şimdi de oldukça derinlikli bir okumanın ürünü olan Kuzgun ve Devlet okuyucuyla buluştu. Ve son kitap: Tarihin Gör Dediği. Son yıllarda Türkiye’nin baş döndürücü gündeminde yer alan olayların aslında tarihî sürekliliğin bir parçası olduğu tezine işaret eden yazıları kapsayan Tarihin Gör Dediği isimli kitap, belli başlıklar altında, gündemdeki belli hususları kucaklayıp geçmişle bugün arasında bir köprü vazifesi göriyor. Osmanlı’yı anlamanın bir yolu Osmanlı’nın anti tezi olan Batı’nın okunup anlaşılmasıyla mümkün olabilir. Şerbetçi’nin yakın zamanda yayımlanan kitabı Kuzgun ve Devlet’te tam da bu yapılıyor ve Osmanlı ile Batı okumaları karşılaştırılıp mukayese ediliyor. Koray Şerbetçi Kuzgun ve Devlet kitabının gayesini şöyle özetliyor: “Bu hâlde, bu kitabın tüm gayesi günümüz Türk insanının diğer toplumlara nazaran en ayırt edici vasfı olan ‘devlet’ kavramına yüklediği anlamın ve verdiği değerin Osmanlı özelinde izinin sürülmesidir. Türklerin veciz biçimde dile getirilmiş biricik siyaset felsefesi olan ‘ya devlet başa ya kuzgun leşe’ deyişinin genişletilmiş bir hâlidir.”