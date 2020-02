Oscar'da 'Parazit' rüzgarı

Ercan ÖZTÜRK

6 dalda aday olan ve 4 ödül kazanan Güney Kore yapımı Parazit, ilk kez İngilizce olmayan bir film olarak En İyi Film seçilmesiyle Oscar tarihine geçti. Parazit En İyi Uluslararası Film, En İyi Yönetmen (Bong Joon Ho), En İyi Senaryo ödüllerin de kazanırken, En İyi Erkek Oyuncu Joaqun Phoenx (Joker), En İyi Kadın Oyuncu Renée Zellweger (Judy), En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Brad Pitt, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Laura Dern (Marriage Story) oldu. Heath Ledger’dan sonra Oscar tarihinde ikinci kez Joker rolüne ödül verildi.

OYUNCU OLARAK İLK HEYKELİ ALDI

Daha önce 12 Yıllık Esaret filmiyle yapımcı olarak Oscar kazanan Brad Pitt, oyunculuk dalında ilk Oscar’ını aldı. Ünlü oyuncu konuşmasında yönetmen Tarantino’ya teşekkür ederek bu ödülü çocukları için aldığını söyledi.

KOBE BRYANT UNUTULMADI

26 Ocak’ta meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant, Oscar töreninde unutulmadı.

Dev ekrana Kobe’nin “Hayat bir yere saplanıp kalmak ve bezgin olmak için çok kısa. Devam etmeli ve ileriye bakmalısınız” sözü yansıtıldı. ABD’li yönetmen Spike Lee, törene ‘Kobe Bryant’ temalı kıyafetle katıldı. Lee, gecenin en dikkat çeken ismi oldu.

Kobe, 2018’de yapımcılığını üstlendiği ‘Dear Basketball’ animasyon filmiyle En İyi Kısa Animasyon Film Oscar’ını kazanmıştı.

‘PARAZİT’E NEDEN ÖDÜL VERİLDİ?

Güney Koreli yönetmen Bong Joon-ho’nun imzasını taşıyan Parazit filmi Cannes Film Festivali’nde de Altın Palmiye ödülünü göğüslemişti. 5 Kasım 2019’da www.724kultursanat.com isimli sitede, filmle ilgili görüşlerimi belirttiğim yazıda “Parazit filmini izleyenler 2019 yılının en iyi filmine tanıklık edecekler. Akademi adil olursa bu yılın ‘En iyi film’ heykeli Parazit’e gider. Akademi politik davranırsa da Parazit’e ‘En iyi yabancı film’ heykelciği verilir” demiştim. Akademi benim gibi herkesi yanılttı. Parazit’e hem ‘En iyi film’ hem de ‘En iyi uluslararası film’ ödülleri verdi. Başından beri Akademi’nin yabancı filmlere karşı hep ırkçı bir tavır sergilediği, onları görmezden geldiği tartışılıyordu. Akademi bu tartışmayı bitirmek için bu ödülü vermedi. Parazit bu ödülü hak ettiği için aldı. Parazit için yapılan her anonsta salondan büyük bir alkış tufanı koptu.

İŞTE HEYKELİN EN İYİLERİ

En iyi film: Parazit (Neon)

Kadın oyuncu: Renee Zellweger

Erkek oyuncu: Joaquin Phoenix (Joker)

Yönetmen: Bong Joon Ho (Parasite)

Film müziği: Joker (Hildur Gu?nadóttir)

Uluslararası film: Parasite.

Yardımcı erkek oyuncu: Brad Pitt (Once Upon a Time in Hollywood)

Yardımcı kadın oyuncu: Laura Dern

Orijinal senaryo: Bong Joon Ho ve Han Jin Won (Parasite)

Görsel efekt: 1917.

Kurgu: Ford v Ferrari.

Görüntü yönetimi: 1917 (Roger Deakins).

Ses miksajı: 1917.

Ses kurgusu: Ford v Ferrari.