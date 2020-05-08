Online festival coşkusu

Bu yıl 23’üncüsü düzenlenen ‘Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nin açılışını ünlü sanatçı Türkan Şoray yaptı. Sunuculuğunu Yetkin Dikinciler ve Ece Dizdar’ın yaptığı etkinlik “ucansupurge.org.tr” adresinden canlı olarak yayınlandı. Gecede Nükhet Duru ve Feryal Öney şarkılarıyla renk kattı. Bin 301 filmin arasından seçilen ve son bir yıl içinde çekilen filmleri seyirciyle buluşturan festival, ‘evde kaldık’ temasıyla 14 Mayıs’a kadar sürecek.

31 ÜLKEDEN 76 FİLM



Pandemi döneminde evde kalan kadınların emeğini görünür kılmayı amaçlayan festival, aynı zamanda kadınlar üzerinden üretilen toplumsal öğretilerin ve dayatmaların altını çiziyor. Biletsiz gerçekleşen festivalde 31 ülkeden 76 film, siteden gösterime girecek.