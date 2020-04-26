'Omar ve Biz'e Arjantin'den ödül

Yönetmenliğini Maryna Er Gorbach ve Mehmet Bahadır Er’in yaptığı ‘Omar ve Biz’ uluslararası bir festivalden daha ödül aldı. Daha önce Polonya’daki 35. Varşova Film Festivali ile Portekiz’deki 40. Fantasporto Film Festivali’nden ülkemizi gururlandıran yapım, bu kez Arjantin’den ödülle döndü. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destek verdiği ve TRT’nin yapımında ortak olduğu 2019 yapımı film, Arjantin’de düzenlenen 6. Santa Cruz Uluslararası Film Festivali’nde ‘En İyi Film’ seçildi.

Gelecek aylarda sinemalarda seyirciyle buluşması beklenen film, Türkiye-Yunanistan sınırında yaşayan emekli asker İsmet ile hayatını kurtaran iki göçmeni misafir etmeye başlayan komşusu Sabri’nin hikayesini konu alıyor.