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13 Eylül 2020 Pazar 01:37 | Son Güncelleme:

‘Omar ve Biz' ödülleri kucaklıyor

‘Omar ve Biz' ödülleri kucaklıyor

Film, emekli asker İsmet ile hayatını kurtaran iki göçmeni misafir etmeye başlayan komşusu Sabri'nin hikâyesini konu alıyor.

Yönetmenliğini Maryna Er Gorbach ve Mehmet Bahadır Er’in yaptığı ‘Omar ve Biz’ filmi, ulusal ve uluslararası festivallerden ödüller almaya devam ediyor. 2019 yapımı film, Tataristan’ın başkenti Kazan’da düzenlenen 16. Uluslararası Kazan Film Festivali’nde ‘En İyi Yönetmen’ ve ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödüllerine, Ankara Film Festivali’nde ise ‘En İyi Kurgu’ ödülüne layık görüldü. 

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