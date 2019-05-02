Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9648
  • 6,6983
  • 243.702
  • 95.070
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Kültür Sanat
    3. >
  3. Ölümünden 500 yıl sonra bulundu: Müzede sergilenecek

Ölümünden 500 yıl sonra bulundu: Müzede sergilenecek

Ölümünden 500 yıl sonra bulundu: Müzede sergilenecek

İtalyan sanatçı ve kaşif Leonardo da Vinci'ye ait yeni bulunan bir portresi Londra'da sergilenecek. Da Vinci 2 Mayıs 1519'da Fransa'da ölmüştü.

Da Vinci bisiklet, uçak, helikopter, paraşüt gibi buluşları 500 yıl önce keşfeden çok yönlü bir sanatçıydı.

Londra'da Royal Collection Trust kuruluşundan Martin Clayton The Queen's Gallery'de araştırma yaparken skecin da Vinci'nin isimsiz asistanlarından biri tarafından yapıldığını tespit etti.

"Çizimlerle Hayat" başlıklı sergi Londra'da Queen Galerisi'nde diğer çizimlerle birlikte sergilenecek.

Sanatçının mimarlık, anatomi, mühendislik, haritacılık, jeoloji ve botanik gibi farklı dallardaki kreasyonları da yer alacak.

2019 yılında dünyanın farklı yerlerindeki müze ve galeriler da Vinci'nin 500. ölüm yıldönümünü sergilerle anıyor.

(BBC Türkçe)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Bennu Gerede: Acun Ilıcalı'ya gidip yıllarca yalvardım
Çağatay Ulusoy'un sevgilisi Duygu Sarışın'ın paylaşımı her şeyi ortaya çıkardı!
Akalın'dan Alanyaspor'a sürpriz destek
İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna barıştı mı?
Metin Şentürk açıkladı: Çocuk kör doğar diye istemedi!
Rize´nin Fındıklı ilçesinde dün sokakta oynadıkları sırada kaybolan 4 yaşındaki Selim Yağız Özkan ve

İşte Kayıp Çocukların İlk Görüntüsü!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Josef Sural'ın eşinden duygulandıran paylaşım

Selimiye Camisi ramazana hazırlanıyor