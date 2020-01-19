İşte Bedir Acar'ın "Olmaz olsun böyle Baba Parası!" başlıklı yazısı:

Murat Cemcir ve Ahmet Kural sinemamızda sevilen ikili. Hemen her yaptıkları film çok izlenenler arasına giriyor. Ancak ben bu ikilinin yaptıkları filmlerdeki mizah anlayışını pek sevemiyorum. Esprileri bana biraz "ergen" işi gibi geliyor. Son filmleri Baba Parası'nda ise küfür ve argonun dozunu bir hayli yükseltmişler. Ne yazık ki Türk sinemasında komedi denince bu iki unsur, (küfür/argo) bol keseden ve anlamsızca kullanılan klişe bir yaklaşım oluyor. Filmde, babalarından miras kalan bir milyar dolar için birbirinin kuyusunu kazan çılgın bir ailenin (sürpriz üvey evlatlar dahil) maceralarını izliyoruz. Film "10 yaş ve üzeri " sınıflandırmasına tabi. 10-13 yaş grubu ise ancak ebeveynleri ile izleyebilir. "Olumsuz örnek içerir" uyarısı da var. Bence film ‘iki saatin sonunda geriye hiçbir şey bırakmayan içeriğiyle’ sinemamız için de olumsuz bir örnek... Ne diyordu Fransız yönetmen ve aktör Jacques Tati “Ben istiyorum ki; film, siz sinema salonunu terk ettikten sonra başlasın.”