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  3. Okçuluk tarihi TRT Belgesel'de

Okçuluk tarihi TRT Belgesel'de

Okçuluk tarihi TRT Belgesel'de

TRT Belgesel, birbirinden ilgi çekici yapımları izleyiciyle buluşturacak.

TRT Belgesel, yeni içeriği ‘Türk Okçuluğunun Serüveni’ni hafta sonu ekrana getiriyor. Türk okçularının izinin sürüleceği belgeselde, alanında uzman ekiplerin hazırladığı şaşırtıcı deneylerle ok ve yayın gücü de keşfedilecek. ‘Ailenin Yeni Üyesi’ yeni bölümleriyle cumartesi akşamı izleyici karşısına çıkacak. Reshad Strik, sırlarla, gizemlerle dolu ülkelerde yaşadıklarını, öğrendiklerini seyirciyle paylaşacak. 


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