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20 Ekim 2020 Salı 00:36 | Son Güncelleme:

Ödüllü film 'Nasipse Adayız' vizyona giriyor

Ödüllü film 'Nasipse Adayız' vizyona giriyor

Ercan Kesal'ın yazıp yönettiği ödüllü filmi ‘Nasipse Adayız' 30 Ekim'de vizyona giriyor.

Film son olarak 27. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin ‘Ulusal Uzun Metraj Film’ yarışmasında ‘En İyi Film’, ‘En İyi Yönetmen’, ‘Ayhan Ergürsel En İyi Kurgu Ödülü, ‘Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’ ve ‘Film Yönetmenleri Derneği En İyi Yönetmen Ödülü’yle beraber toplam 5 dalda ödül alarak törene damga vurmuştu.

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