  • $7,9347
  • 9,2997
  • 484.61
  • 1192.73
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Kültür Sanat
  • Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi 'Kuru Otlar Üstüne'ye AB'den 475 bin euroluk destek
18 Ekim 2020 Pazar 21:49 | Son Güncelleme:

Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi 'Kuru Otlar Üstüne'ye AB'den 475 bin euroluk destek

Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi 'Kuru Otlar Üstüne'ye AB'den 475 bin euroluk destek

Ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi ‘Kuru Otlar Üstüne', Avrupa Konseyi'nin Eurimages Fonu'ndan 470 bin euro destek aldı.

Daha önce Sinema Destekleme Kurulu Kararı’yla Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan 2 milyon TL yapım desteği alan Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi ‘Kuru Otlar Üstüne’ 2022’de vizyona girecek. Deniz Celiloğlu ve Merve Dizdar’ın oynadığı yapım, atanmayı bekleyen genç bir öğretmenin hikâyesine odaklanıyor. 

<p>Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medyadan yayınladığı, 'Canım, gözüm; Azerbaycan!' mesajıyla Azer

MSB'den Azerbaycan Bağımsızlık Günü mesajı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

18 Ekim 2020 çeyrek altın, gram altın fiyatları anlık ne kadar?

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.