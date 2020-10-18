Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi 'Kuru Otlar Üstüne'ye AB'den 475 bin euroluk destek

Daha önce Sinema Destekleme Kurulu Kararı’yla Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan 2 milyon TL yapım desteği alan Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi ‘Kuru Otlar Üstüne’ 2022’de vizyona girecek. Deniz Celiloğlu ve Merve Dizdar’ın oynadığı yapım, atanmayı bekleyen genç bir öğretmenin hikâyesine odaklanıyor.

