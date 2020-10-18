18 Ekim 2020 Pazar 21:49 | Son Güncelleme:
Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi 'Kuru Otlar Üstüne'ye AB'den 475 bin euroluk destek
Ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi ‘Kuru Otlar Üstüne', Avrupa Konseyi'nin Eurimages Fonu'ndan 470 bin euro destek aldı.
Daha önce Sinema Destekleme Kurulu Kararı’yla Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan 2 milyon TL yapım desteği alan Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi ‘Kuru Otlar Üstüne’ 2022’de vizyona girecek. Deniz Celiloğlu ve Merve Dizdar’ın oynadığı yapım, atanmayı bekleyen genç bir öğretmenin hikâyesine odaklanıyor.