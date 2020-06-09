Nuri Bilge Ceylan'ın jüri başkanı olduğu Uluslararası Göç Filmleri Festivali uzun metrajda 8 film birden yarışacak

Ödüllü yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın jüri başkanı olduğu ‘Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nda 8 film yarışacak. Filmler ise şöyle: Sama İçin, Gece Yolcusu, Omar ve Biz, Kızım Gibi Kokuyorsun, Oskar&Lilli, Oğlum Gibi, Rafaël ve Extra Time.