Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7838
  • 7,6705
  • 370.384
  • 109637
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Kültür Sanat
    3. >
  3. Nuri Bilge Ceylan'ın jüri başkanı olduğu Uluslararası Göç Filmleri Festivali uzun metrajda 8 film birden yarışacak
09 Haziran 2020 Salı 02:25 | Son Güncelleme:

Nuri Bilge Ceylan'ın jüri başkanı olduğu Uluslararası Göç Filmleri Festivali uzun metrajda 8 film birden yarışacak

Nuri Bilge Ceylan'ın jüri başkanı olduğu Uluslararası Göç Filmleri Festivali uzun metrajda 8 film birden yarışacak

Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nde ‘uzun metraj' kategorisinde yarışacak filmler belli oldu.

Ödüllü yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın jüri başkanı olduğu ‘Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nda 8 film yarışacak. Filmler ise şöyle: Sama İçin, Gece Yolcusu, Omar ve Biz, Kızım Gibi Kokuyorsun, Oskar&Lilli, Oğlum Gibi, Rafaël ve Extra Time.

Son dakika: Fenerbahçe hocasını buldu
Atina'da Türkiye paniği... 'Çatışmaya girersek yalnız kalacağız'
Adalet Bakanı Gül'den Seçim Kanunu açıklaması
ABD'de Demokrat Kongre üyelerinden dikkat çeken anma... Floyd için diz çöktüler!
Van'da EYP'li terör saldırısı: 2 işçi şehit oldu
Yerli Solunum cihazları Brezilya'ya nefes olacak

Yerli Solunum cihazları Brezilya'ya nefes olacak

Türk edebiyatındaki hangi eser beyaz perdeye taşınmalı? Yazar ve

Türk edebiyatındaki hangi eser beyaz perdeye taşınmalı? Yazar ve edebiyatçılar yanıtladı...

Bitlisli arıcılar kara kovan balı için yaylalara çıkmaya h

Bitlisli arıcılar kara kovan balı için yaylalara çıkmaya hazırlanıyor

Yolcu taşıyabilen drone kabinler hizmete hazır

Yolcu taşıyabilen drone kabinler hizmete hazır