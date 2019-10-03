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  3. Nijerya'da sarı humma salgını: 17 ölü

Nijerya'da sarı humma salgını: 17 ölü

Nijerya'da sarı humma salgını: 17 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Bauchi eyaletinde, sarı humma salgını nedeniyle son bir haftada 17 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin (NCDC) Bauchi Eyalet Koordinatörü Dr. Rilwanu Mohammed, gazetecilere yaptığı açıklamada, eyalete bağlı 8 bölgede 20 sarı humma vakasının tespit edildiğini ve 17 kişinin salgın nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirtti.

Mohammed, salgınla ilgili önlemler aldıklarını ve sağlık merkezlerinde ücretsiz kontrol başlattıklarını duyurdu.

NCDC'ye göre salgın, Borno, Kano, Gombe ve Katsina eyaletlerine de sıçradı. Hastalığın belirtileri arasında yüksek ateş, baş ve kas ağrısı, mide bulantısı, halsizlik ve gözlerde sarılık görülüyor. Hükümet, salgının başladığı 12 Eylül 2017'den bu yana salgınla mücadele ediyor. Ülkede sarı humma salgınına karşı aşı kampanyası başlatılmış ve yaklaşık 900 bin kişiye aşı yapılmıştı. NCDC ile Nijerya Ulusal İlk Yardım Geliştirme Ajansının (NPHCDA) başlattığı aşı kampanyasıyla bu ay 1,6 milyon kişiye sarı humma aşısı yapılması hedefleniyor.

AA

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