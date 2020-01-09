Nev Galeri'de bir ilk: Yerli mermerden sanat eserleri

Farklı insan figürlerinden yola çıkıp, bireysel farklılıklarla birlikte toplumsal zenginliğe dikkat çeken Ben, Sen, O Heykel Sergisi ziyarete açıldı. Üsküdar Belediyesi'nin ev sahipliğinde Nev Galeri Nevmekan Sahil’de İstanbullu sanatseverlerle buluşacak olan serginin açılışına AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile çok sayıda sanatsever katıldı. Heykeltraş Dinçer Güngörür’ün Türkiye’nin mermerleri ve doğal taşlarını kullanarak ortaya çıkardığı 62 sanat eserinin yer aldığı sergi, yoğun ilgi gördü.

Serginin bir ay boyunca açık kalacağını belirten Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen yaptığı açılış konuşmasında, "NevMekan Sahil, yine güzel bir sergiye, güzel bir sanata ev sahipliği yapıyor. Ben de huzurlarınızda genç ve başarılı sanatçımız Dinçer Bey’e teşekkür ediyorum. Heykel sanatı son yıllarda daha çok tanınır, bilinir hale gelmeye başladı. Dinçer gibi başarılı ve genç sanatçıların bunda emeği ve katkısı oldukça çok. Sanatseverlerin dikkatini çekeceği ve çok kolaylıkla ulaşabileceği bir lokasyon burası. Sanatseverlerin uğrak yeri olacağına inanıyorum." dedi. Sergide yer alan 62 parça heykelde Türk mermeri kullandığını vurgulayan heykeltıraş Dinçer Güngörür eserleri ile ilgili şunları aktardı: "Sergimin isminde yer alan “Ben”, dünya üzerinde var olan insanların kendisi. Bir insan ile birlikte olan kendini çözümlendirme, anlamlandırma ve var etme üzerindeki birliktelikteki “Sen”. Bu birlikteliğin oluşturduğu bir kabuk ile dışarıda bıraktığı dünyadaki diğer bütün insanlar olarak adlandırabilecek olanı da ‘O’ kavramını anlatıyor."