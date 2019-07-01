Netflix'in milyonlarca kişi tarafından izlenen dizisi La Casa de Papel'den bomba gelişme!

Netflix’in en çok izlenen yapımlarından La Casa de Papel’in 4.sezonu geliyor! 3.sezon çekimleri tamamlanan ve 19 Temmuz’da izleyiciyle buluşacak olan dizinin yeni sezonu için de onay alındı.

İspanyol yapımı dizinin yönetmeni Jesús Colmenar düzenlenen basın toplantısında dizinin dördüncü sezonunun olacağını ve resmi açıklamanın çok yakında yapılacağını söyledi.

LA CASA DE PAPEL DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Profesör olarak adlandırılan bir suç dehası, tarihin en büyük soygununu yapmayı planlar. Amacı İspanya Kraliyet Darphanesine girmektir. Bunun için de işlerinde uzman olan 8 suçludan oluşan bir ekip kurar. Ekip, 5 aylık bir eğitim sürecinden geçer ve bu sürede her ihtimali hesaba katarak soygunu kusursuz bir hale getirirler. Artık her şey hazırdır. 8 kişi, rehineleri de yanlarına alarak kendilerini İspanya Kraliyet Darphanesine kitler fakat hiç hesaba katmadıkları olaylar gerçekleşir.