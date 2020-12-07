Necip Fazıl Şiir Ödülü'ne layık görülen İhsan Deniz: Ödülün kıymeti büyük

Yalnız senin için sabah güzelliği...

yalnız senin için ‘hayat ağacı’...

senin için gökkuşağı...

senin için kuş üzümü, ince dilinmiş peynir, Selçuk’ta bir orman..

kalbimde oyulan gamze yalnız senin için...

diyor şair İhsan Deniz ‘Çok Şey Olmuş Bana’ adlı şiirinde...

İZ BIRAKAN İSİMLERDEN



Bu yıl Necip Fazıl Şiir Ödülü’ne layık görülen Deniz, hem şiirleri hem de şiire dair yazdıklarıyla 80’li yıllardan günümüze iz bırakan isimlerden. M. Fatih Andı, Turan Karataş, Hicabi Kırlangıç, Necip Tosun ve Ahmet Murat Özel’den oluşan Necip Fazıl Jüri Heyeti, gerekçeli kararında, “Kendine özgü lirik ve seçkinci bir şiir dilini inşa etmekteki başarısı, şiirleri yanında şiir dergiciliğiyle de edebiyata yaptığı katkı nedeniyle Necip Fazıl Şiir Ödülü’ne layık görülmüştür” ifadelerine yer verdi İhsan Deniz için... Şair ile Necip Fazıl’ı ödülleri konuştuk...

Necip Fazıl, sizin dünyanızda nasıl bir yere tekabül ediyor?

Bir şair, yazar, mütefekkir, dergici ve eylem adamı olarak Necip Fazıl Kısakürek, bu topraklarda ‘tek başına varoluş’ mücadelesi vermiş biridir. Büyük Doğu dergisi ve konferansları bu kapıya açılır. Bir Adam Yaratmak, Reis Bey gibi tiyatro verimleri yanında hemen her alanda sergilediği eserler büyük bir yazar ve mütefekkir olduğunun işaretini taşır öte yandan. Hayatına ve hayat algısına imrenmemek elde değil. Zaafları da dahil olmak üzere üstadı bir bütün olarak benimsiyor ve seviyoruz. Hayatını bir hedefe feda etmiş olmasından çıkaracağımız dersler var. Eser vermenin önem ve değerini de onun dünyasına bakarak kavrayabiliriz.

Necip Fazıl’ın çilesi ve davası hakkında neler söylersiniz?

İstanbul’dan bütün bir İslâm dünyası ve coğrafyasına bakmak, yaralara neşter atıp deşmek, çareler aramak ve çözüm üretmek gibi bir büyük davayı benimsemiş görünen Necip Fazıl Bey için, bunun bedelinin ne olacağının önemi yoktur. Maddî/manevî çileler çekilir, gelir geçer, hayat devam eder ve fakat ideal olandan herhangi bir sızmaya asla tahammül edilmez.

AĞIR BİR SORUMLULUK

Necip Fazıl adına ödül verilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Prensip olarak yerinde bir hamle. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkısı önemli. Ödülün, yapılan müzakere ve değerlendirmeler sonucu verilmesi, yani dışarıdan herhangi bir katılım veya talebe açık olmaması da kendi içinde bir kıymeti haiz. Öte yandan, Necip Fazıl adına verilecek ödülün ağır bir sorumluluk taşıdığını vurgulamak gerekiyor. Zira, Türkiye’de ödül enflasyonu yaşanıyor. Bir bakıma, herkese yetecek kadar ödülümüz var yani! Temiz kalmak, şaibelerden, dedikodulardan mümkün mertebe uzak olmak Necip Fazıl’ın manevî mirasının zedelenmesi ihtimalini ortadan kaldırır. Cahit Zarifoğlu örneği önümüzde. Lütfen!

Ödülün size tevdi edilmesi hakkında neler söylersiniz?

Jürinin takdiri. Teşekkür ediyorum. Lâyık bulunmak/görülmek hoş bir his. Üstadın isminin yanına bir vesileyle ‘ilişmek’, dünyanın en harika hâleti, hiç kuşkusuz.

PORTRE: İHSAN DENİZ



1960 yılında Bursa, İnegöl’de doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümünü 1985 yılında bitirdi. Şiir yayımlamaya Yönelişler dergisinde başladı. 80’li yıllardan günümüze, çeşitli sanat/edebiyat dergilerinde şiir ve yazılarıyla yer aldı. Bürde dergisinin kuruluşuna katıldı (1991). İpek Dili şiir seçkisini çıkardı ve yönetti. Yeni Şafak gazetesinde haftalık yazılar yazdı (1996-2007). Mehmet Solak’ın hazırladığı Sevgilimdir Yazdığım Her Şiir Benim adlı söyleşi kitabında şiir evrenine dair görüşlerine yer verdi. Buz ve Fire, Suya Kanat, Gece Dil Oldu, Hurufi Melal, Tam, Dut Ağacında (toplu şiirler), Baht-ı Siyah’ın da aralarında olduğu şiir kitaplarına imza attı. Bursa Araştırma Kütüphanesi’nde yöneticilik yapıyor.